Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 23 günlük bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

        ESKİŞEHİR'de evde rahatsızlanarak ailesinin bir eczaneye götürdüğü 23 günlük erkek bebek, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 23 günlük bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de evde rahatsızlanarak ailesinin bir eczaneye götürdüğü 23 günlük erkek bebek, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kalbinin durduğu belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu A.J.’nin (22) 3 çocuğundan biri olan 23 günlük erkek bebek, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Bebeklerinin nefes almadığını fark eden A.J. ve eşi, bebeği Ertaş Caddesi’ndeki bir eczaneye götürdü. Eczanedekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinde kalbinin durduğu belirlenen bebek, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan bebek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından bebeğin anne ve babasının ifadesi alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalın, gazetecilerle bir araya geldi
        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalın, gazetecilerle bir araya geldi
        Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü
        Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü
        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı Belediyesine tepki gösterdi
        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı Belediyesine tepki gösterdi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi
        Eskişehir'de esnaf kan bağış kampanyasına destek verdi
        Eskişehir'de esnaf kan bağış kampanyasına destek verdi
        Ümit Özdağ: Ekrem Bey'in imkan ve kaynakları Şam'a değil, depreme ayırması...
        Ümit Özdağ: Ekrem Bey'in imkan ve kaynakları Şam'a değil, depreme ayırması...