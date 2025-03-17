Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Oyun yüzünden tartıştığı 2 ev arkadaşını bıçakladı

        ESKİŞEHİR'de Özbekistan uyruklu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyun yüzünden tartıştığı 2 ev arkadaşını bıçakladı
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de Özbekistan uyruklu M.T. (24), mobil oyun nedeniyle çıkan tartışmada 2 ev arkadaşını bıçakla karnından yaraladı.

        Olay, Yeni Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde B.S. (23), R.S. (22) ile M.T. arasında mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan kavgada o sırada mutfakta yemek yapan M.T., elindeki bıçakla B.S. ve R.S.’ye saldırarak karınlarından yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli M.T. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Tavan sıvası düşen sınıfta 4 öğrenci hafif yaralandı
        Tavan sıvası düşen sınıfta 4 öğrenci hafif yaralandı
        Ölmek üzereyken bulunan yavru Akdeniz foku, Eskişehir'de hayata tutundu
        Ölmek üzereyken bulunan yavru Akdeniz foku, Eskişehir'de hayata tutundu
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Türk Kızılay Eskişehir Şubesi'nde Egemen Temizsoy yeniden başkan seçildi
        Türk Kızılay Eskişehir Şubesi'nde Egemen Temizsoy yeniden başkan seçildi
        Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi
        Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi
        ASKON Eskişehir Şubesi üyeleri iftarda bir araya geldi
        ASKON Eskişehir Şubesi üyeleri iftarda bir araya geldi