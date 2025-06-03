Emekli olan okul müdürüne öğrencilerinden çiçekli, müzikli veda

ESKİŞEHİR’in Sarıcakaya ilçesinde emekli olan ortaokul müdürü Vedat Duman’a (65) meslektaşları ve öğrencileri sürpriz veda etkinliği düzenledi. ‘Hatıran Yeter’ şarkısı eşliğinde merdivenlere dizilen öğrenciler çiçek verip Duman’ı alkışladı.

Sarıcakaya ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu’nda 2 yıldır okul müdürü olan ve eğitim yılı sonu emekliye ayrılacak Vedat Duman’a öğrencileri sürpriz veda etkinliği düzenledi. Okula gelen Duman, öğrencileri tarafından kapıda meşale ve konfetilerle karşılandı. Bu sırada, ünlü müzik grubu Zakkum’un seslendirdiği ‘Hatıran Yeter’ isimli şarkı çalındı. Öğrenciler okulun girişinden odasına kadar tek sıraya geçerek, Vedat Duman’a çiçek verip alkışladı. Öğrenci ve meslektaşlarının jesti karşısında duygulanan Duman gözyaşlarına da hakim olamazken, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.