Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de maden sahaları incelendi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çevresel incelemeler kapsamında madencilik sektöründe faaliyet gösteren tesislerde saha ziyaretleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de maden sahaları incelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çevresel incelemeler kapsamında madencilik sektöründe faaliyet gösteren tesislerde saha ziyaretleri yapıldı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Hikmet Çelik'in başkanlığında, Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağı ve kırma-eleme-öğütme tesisinde çevresel incelemede bulunuldu. Tesisin fiziksel şartları, kırma eleme ve öğütme tesislerinin mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hikmet Çelik, madenciliğin bu çağda devamlı gelişen ve geliştikçe de büyüyen bir sektör olduğunu belirtti.

        Ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından birinin doğal kaynakların çıkarılıp milli ekonomiye kazandırılması olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Eskişehir'de 223 işletme ruhsatlı, farklı ölçeklerde bor, krom, manyezit, nikel, mermer, mangan, sepiyolit, bentonit, andezit, bazalt, kalsit gibi maden türlerinin yanı sıra ekonomik açıdan büyük önem arz eden toryum, barit, florit, altın ve nadir toprak elementleri gibi farklı madencilik faaliyetleri de mevcuttur. İlimiz madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu, doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin illerden biridir. Bu nedenle de ilimizde faaliyet gösteren madencilik tesislerinin çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak üretim yapmasını önemsiyor, bu tesislerin çevre mevzuatına yüzde 100 uyum göstermesi, çevre dostu teknolojiler kullanarak ekonomiye katkı sağlamaları yönünde çalışmalar yapıyoruz. Kentte madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tamamının çevre izni bulunmaktadır. İlimizin havasının, suyunun, toprağının korunması ve daha iyi duruma getirilmesi amacıyla çevreye duyarlı çalışmalar yürütmekte, Ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu ve aynı standartları taşıyan çevre mevzuatının işletmelerde uygulanmasını denetlemekteyiz."

        Çelik, denetimlerin temel hedefinin doğal kaynakları ekonomiye kazandırırken iklim dostu üretim yapılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Sivrihisarlı 100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk i...
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Sivrihisarlı 100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk i...
        Eskişehir'den kısa kısa
        Eskişehir'den kısa kısa
        Eskişehir'de bu ay polis denetimlerinde 36 silah ele geçirildi
        Eskişehir'de bu ay polis denetimlerinde 36 silah ele geçirildi
        Eskişehir'de giyim markasının çalışanları Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü k...
        Eskişehir'de giyim markasının çalışanları Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü k...
        Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da sağlıkçılar İsrail'in Filistinlilere saldır...
        Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da sağlıkçılar İsrail'in Filistinlilere saldır...
        Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaralayan zabıta memuru sanığın ya...
        Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaralayan zabıta memuru sanığın ya...