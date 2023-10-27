Eskişehir'de maden sahaları incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çevresel incelemeler kapsamında madencilik sektöründe faaliyet gösteren tesislerde saha ziyaretleri yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Hikmet Çelik'in başkanlığında, Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağı ve kırma-eleme-öğütme tesisinde çevresel incelemede bulunuldu. Tesisin fiziksel şartları, kırma eleme ve öğütme tesislerinin mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hikmet Çelik, madenciliğin bu çağda devamlı gelişen ve geliştikçe de büyüyen bir sektör olduğunu belirtti.

Ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından birinin doğal kaynakların çıkarılıp milli ekonomiye kazandırılması olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de 223 işletme ruhsatlı, farklı ölçeklerde bor, krom, manyezit, nikel, mermer, mangan, sepiyolit, bentonit, andezit, bazalt, kalsit gibi maden türlerinin yanı sıra ekonomik açıdan büyük önem arz eden toryum, barit, florit, altın ve nadir toprak elementleri gibi farklı madencilik faaliyetleri de mevcuttur. İlimiz madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu, doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin illerden biridir. Bu nedenle de ilimizde faaliyet gösteren madencilik tesislerinin çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak üretim yapmasını önemsiyor, bu tesislerin çevre mevzuatına yüzde 100 uyum göstermesi, çevre dostu teknolojiler kullanarak ekonomiye katkı sağlamaları yönünde çalışmalar yapıyoruz. Kentte madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tamamının çevre izni bulunmaktadır. İlimizin havasının, suyunun, toprağının korunması ve daha iyi duruma getirilmesi amacıyla çevreye duyarlı çalışmalar yürütmekte, Ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu ve aynı standartları taşıyan çevre mevzuatının işletmelerde uygulanmasını denetlemekteyiz."

Çelik, denetimlerin temel hedefinin doğal kaynakları ekonomiye kazandırırken iklim dostu üretim yapılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.