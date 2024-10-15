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        Eskişehir'de "8. Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimci Eğitimleri" başladı

        Eskişehir'de, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "8. Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimci Eğitimleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:00
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        Eskişehir'de "8. Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimci Eğitimleri" başladı
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        Eskişehir'de, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "8. Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimci Eğitimleri" başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim programının açılışı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ile İl Ambulans Servisi Başhekimi, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Vekili Uzm. Dr. Erkan Duman tarafından gerçekleştirildi.

        Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Eskişehir'de düzenlenen eğitim programına, İstanbul, Bursa, Kayseri, Şanlıurfa, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kırşehir, Manisa, Muğla, Nevşehir ve Uşak’tan 29 sağlık personeli katılıyor.

        Bildirici, eğitimin açılışında, bu programın 112 Acil Çağrı Merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarına yönelik olduğunu, halkın ambulans taleplerinin hızlı ve doğru şekilde karşılanmasında büyük rol oynayacağını belirtti.

        Eskişehir’in bölge koordinatör ili olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasının ilde ve bölgede acil sağlık hizmetleri kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Bildirici, acil sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde vakaya ulaşma süresinin kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Eğitimlerdeki amaçlarının, komuta kontrol merkezlerinde görevli sağlık personeli arasında standart bir iletişim sağlayarak 112 ambulanslarının olay yerine ulaşmasına kadar geçen sürede telefon irtibatı yoluyla ilk yardım uygulamalarının hızlı ve etkin şekilde başlamasını temin etmek olduğunu aktaran Bildirici, "Eğitim alan arkadaşlarımız, illerine döndüklerinde görev yaptıkları ekiplere nasıl hayat kurtaracaklarını, vatandaşlarımızın yaşamlarına nasıl dokunacaklarını öğretecek." ifadesini kullandı.

        Uzm. Dr. Erkan Duman ise acil çağrı merkezlerinde saniyelerin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, eğitimin Eskişehir’de düzenlenmesine vesile olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve eğitimcilere teşekkür etti, katılımcılara mesleki hayatlarında başarılar diledi.

        Eğitim programı, 18 Ekim Cuma günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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