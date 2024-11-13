Eskişehir'de işaret dili öğrenen kamu personeline sertifikaları verildi

Eskişehir'de, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi amacıyla uygulanan "Ellerin Sesim Olsun Projesi" kapsamında işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan 40 kişiye sertifikaları verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1 Temmuz'da başlayan işaret dili kursu, haftada iki gün ve toplamda 120 saat süren eğitimlerin sonunda 17 Eylül'de sona erdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sertifika töreninde, projeyi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Konuşma ve işitme engeli vatandaşların dertlerini anlatabilecekleri projenin kentte uygulanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu projeye gönüllü olarak katılan kamu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim sürecine katılan 40 personelimiz belge almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşlara her türlü hizmeti sunabilmek ve eksiklikleri gidermek için projeyi önemsediklerini bildiren Aksoy, "Eğitim alan tüm kamu çalışanlarımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir'in kamu hizmetlerini daha iyi bir noktaya taşıyacak bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.