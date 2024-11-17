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        "F-4E Phantom 2" uçaklarının envantere girişinin 50. yılı etkinliğinde "fil yürüyüşü" yapıldı

        "F-4E Phantom 2" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte, 10 savaş uçağıyla "fil yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:54
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        "F-4E Phantom 2" uçaklarının envantere girişinin 50. yılı etkinliğinde "fil yürüyüşü" yapıldı
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        "F-4E Phantom 2" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte, 10 savaş uçağıyla "fil yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş uçağın da aralarında olduğu 5 uçak, jet üssünden havalandı.

        "F-4E Phantom 2" uçaklarının ikili kol uçuşu yaptığı etkinlikte, üs üzerindeki pasaj geçişleri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

        Uçakların geçişi, yerli ve yabancı 30 basın mensubu ile 670 havacılık fotoğrafı tutkunu tarafından fotoğraf makineleri ve kameralarla kayıt altına alındı.

        Farklı manevralarla havadaki kabiliyetlerini sergileyen uçaklar, pasaj geçişlerinin ardından üsse geri döndü.

        Etkinlikte, 10 uçak tarafından bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılan askeri bir terim olan "fil yürüyüşü" icra edildi.

        Uçakların pistte yaptığı "fil yürüyüşü" dron ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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