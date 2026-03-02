Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kentte ziyaretlerde bulundu

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kentte ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:50 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kentte ziyaretlerde bulundu

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kentte ziyaretler gerçekleştirdi.

        Gürcan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Tepebaşı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, görev başındaki polislerle sohbet ettiklerini belirtti.

        Ramazanın paylaşma ve birlik ruhunu birlikte hissettiklerini ifade eden Gürcan, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Esnaf ziyaretinde bulunan Gürcan ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında görev başında şehit düşen Eyüp Dereli'nin ailesini evlerinde ziyaret ederek, beraber iftar yaptı.

        Gürcan, hane ziyaretlerinde de bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba tedavi edildi
        Eskişehir'de yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba tedavi edildi
        Eskişehir'de gaziler ve yaşlılar iftar programında bir araya geldi Ramazan...
        Eskişehir'de gaziler ve yaşlılar iftar programında bir araya geldi Ramazan...
        Masa tenisinin kalbi Eskişehir'de attı: 120 sporcu kıyasıya yarıştı Eskişeh...
        Masa tenisinin kalbi Eskişehir'de attı: 120 sporcu kıyasıya yarıştı Eskişeh...
        Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan Türk Dünyası öğrencileri iftar progra...
        Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan Türk Dünyası öğrencileri iftar progra...
        Motosikletli kuryeye arkadan çarpan aracın kaçtığı iddiası
        Motosikletli kuryeye arkadan çarpan aracın kaçtığı iddiası
        Yapay zeka destekli "OkusFokus" öğrencilerin okuma becerisini analiz ediyor
        Yapay zeka destekli "OkusFokus" öğrencilerin okuma becerisini analiz ediyor