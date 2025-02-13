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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince sahte alkol denetimi yapıldı

        Eskişehir'de, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sahte alkol uygulamasında 164 iş yeri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:56
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince sahte alkol denetimi yapıldı
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        Eskişehir'de, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sahte alkol uygulamasında 164 iş yeri denetlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol uygulamasında tekel bayileri, bakkallar, büfeler ve içkili mekanlar olmak üzere 164 iş yerinde kontroller yapıldı.

        1350 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi yakaladı ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

        Sahte alkollü içki üretmek amacıyla etil alkol bulundurduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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