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        Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu, kapılarını açıyor

        Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'nun, "Halk Günleri" uygulamasıyla kapılarını yeniden açacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:16
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        Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu, kapılarını açıyor
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        Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'nun, "Halk Günleri" uygulamasıyla kapılarını yeniden açacağı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Sinema Anadolu'nun kapılarını daha geniş kitlelere açarak film keyfini Eskişehirli sinema severler için ulaşılabilir hale getireceği belirtildi.

        Hafta içi her gün belirli matinelerde hizmet verecek olan Sinema Anadolu'da, her hafta cuma günü saat 17.00 seansındaki filmlerden dileyen herkesin ücretsiz faydalanabileceği kaydedildi.

        Sinema Anadolu ile dileyen herkesin ister vizyon filmlerini isterse kaçırılan bir başyapıtı halk günü kapsamında ücretsiz izleme fırsatı bulabileceği vurgulanan açıklamada, "Sinemanın keyfini doyasıya yaşamak için harika bir fırsat sunan halk günleri geniş film seçkisiyle seyircilerini bekliyor. Sinema Anadolu'da halk günü haricindeki günlerde bilet fiyatları öğrenciler için 30 lira, tam bilet ise 60 lira olarak belirlendi. 'Kültürel Etkinlikler' dersi kapsamında planlanan gösterimler, tüm sinemasever öğrencilere hitap edecek." ifadeleri kullanıldı.

        Sinema Anadolu'da şubat ve mart ayı film gösterimlerinin netleştiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Seanslar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 17.00'de, ayrıca perşembe ve cuma günleri 12.15'te gerçekleştirilecek. Ütopik ve idealist bir gelecek hayali kuran dahi sanatçı Cesar Catilina'nın hikayesini konu edinen 'Megapolis' filmi ile 24-28 Şubat tarihleri arasında perdelerini aralayacak olan Sinema Anadolu'da, 3-7 Mart tarihlerinde ise Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı 'Burada' filmi sinemaseverlerle buluşacak. 10-14 Mart tarihlerinde ise korku ve gerilim türündeki yakalanması zor bir seri katilin çözülmemiş davasına atanan tecrübesiz bir ajanın hikayesini konu alan 'Cambaz' filmi gösterimde olacak. Mart ayının son gösteriminde Cannes Film Festivali'nin ödüllü yönetmeni Ali Abbasi'nin Donald Trump'ın gençliğini anlatan 'Çırak' filmi Sinema Anadolu perdesine konuk olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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