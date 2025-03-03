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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:05
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarındaki bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.

        4 ekip 20 personelle yangını söndürme çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat sonra yangını söndürdü.

        Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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