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        Eskişehir'de "Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası" yapıldı

        Eskişehir'de, "Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası" 81 il ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:56
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        Eskişehir'de "Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası" yapıldı
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        Eskişehir'de, "Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası" 81 il ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turnuvanın gençlerin spora teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve bağımlılıkla mücadelenin vurgulanması amacıyla düzenlendiği belirtildi.

        Yeşilay ile işbirliyle Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleşen düzenlenen basketbol turnuvasının heyecan ve coşkuya sahne olduğu kaydedildi.

        Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürü Hasan Kalın ve Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci de katılarak sporculara destek verdi.

        Genç sporcuların fair-play ruhu içinde mücadele ettiği turnuvada, izleyiciler de basketbolun heyecanını yaşadı.

        Turnuva sonunda dereceye giren tüm takımlar ödüllerini aldı.

        Beğeni toplayan organizasyon, sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan bir farkındalık hareketine dönüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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