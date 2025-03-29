Eskişehir'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Mihalgazi ilçesinde uyuşturucu madde satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalarda, yakalanan şüphelinin Mihalgazi'deki otomobilinde yapılan aramada 609 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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