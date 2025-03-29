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        Eskişehir'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:06
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        Eskişehir'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Mihalgazi ilçesinde uyuşturucu madde satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, yakalanan şüphelinin Mihalgazi'deki otomobilinde yapılan aramada 609 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

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