AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen programda, Ramazan Bayramı'nın sabrın paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi arınmanın taçlandığı kutlu bir vuslat olduğunu söyledi.

Son dönemde bazı çevrelerin yargı süreçlerini itibarsızlaştırmaya, sokakları kışkırtarak kamu düzenini bozmaya yönelik açıklama ve eylemlerine şahit olduklarını kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:

"Kendi siyasi hedeflerine ulaşmak için hukuku araçsallaştırmaya çalışan bu anlayış, milletimizin huzurunu bozmaya dönük bir tutum içerisinde. Kaos ve kargaşa isteyen bir davranış içerisindedir. Milletin iradesiyle şekillenmiş kurumlar, seçilmiş meclis, bağımsız yargı baskıya asla boyun eğmez. Kimse hukuka, bağımsız yargıya etki etmeye teşebbüs edemez. Kimse düzensiz bir yapı, kimileri için hukuktan bağışık bir sistem talebiyle sokaklara çıkamaz. Sokaklara davet edemez. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Çağırdığınız bu sokaklar, çıkmaz sokak."

Dönmez, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde okuduğu bir şiirden dolayı ceza alarak hapse girdiğine şahit olduklarını dile getirerek, "O dönemde ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yöneticilerden birisiyim. O gün üzülerek ama büyük bir vakar içerisinde Sayın Belediye Başkanımızı cezaevine uğradık. Kimseyi sokağa davet etmedik. Kimseye 'etrafı yıkıp yakın' demedik." değerlendirmesinde bulundu. "Müşteki, muhbir, tanıklar kendilerinden sanıklar da yine kendilerinden." diyen Dönmez, "Hele biraz sabredin. 'Hak hukuk' adalet diyorsunuz. Adalet eninde sonunda, haklıyı haksızı, suçluyu suçsuzu tayin edecek. Bağırıp çağırmakla suçunuzu örtemezsiniz." ifadelerini kullandı. - "Mazlumun sesi olmaya devam ediyoruz" Milletvekili Gürcan ise bu bayrama yüreklerinde bir sızıyla girdiklerini belirterek, Gazze'de, Kudüs'te, Arakan'da, Yemen'de İslam coğrafyasının dört bir yanında dökülen gözyaşı, akan ve kan kesilmeyen feryatların içlerine ateş düşürdüğünü kaydetti.

Gazze'de yaşanan vahşetin vicdan sahibi herkesin ruhunu parçalamaya devam ettiğini ifade eden Gürcan, şunları bildirdi: "Ne yazık ki bu dünya suskun. Batı kör ve sağır. Biz Türkiye olarak AK Parti kadroları olarak susmadık. Mazlumun sesi olmaya devam ediyoruz. Yardım elimizi uzatıyor. Diplomatik mücadelemizin sürdürüyoruz ama yetmez dostlar. Bu dava, sadece dışarıda verilen bir mücadele değil. Bu dava burada kendi içimizde de birliği koruyarak, safları sıklaştırarak, kırgınlıkları geride bırakarak yürütülmeli. Çünkü bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir." Ayşen Gürcan, belediyelerde yapılan usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üstünün algıyla, şovla, sosyal medya kampanyalarıyla örtülmeye çalışıldığını savunarak, şöyle devam etti: "Milletin aklıyla alay eden bu düzenin sonu yok. İstanbul'u vitrin olarak kullananlar, o güzelim şehrin kaynaklarını kendi reklamlarını, kendi ikballerini harcamaktan çekinmiyorlar. Bugün yargı mekanizması işlemiş, soruşturmalar başlamıştır. Ne zaman Türkiye'de hukuk adım atsa hemen 'yargı siyasallaşıyor' yaygarası koparılıyor. Bu milletin parasının nasıl harcandığını, kimlere peşkeş çekildiğini sorgulamak sadece adaletin değil ahlakın da bir gereğidir. Hiç kimse kendi hukukunun üstünde göremez."