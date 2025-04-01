Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı

        Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı
        ABONE OL

        Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen programda, Ramazan Bayramı'nın sabrın paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi arınmanın taçlandığı kutlu bir vuslat olduğunu söyledi.

        Son dönemde bazı çevrelerin yargı süreçlerini itibarsızlaştırmaya, sokakları kışkırtarak kamu düzenini bozmaya yönelik açıklama ve eylemlerine şahit olduklarını kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:

        "Kendi siyasi hedeflerine ulaşmak için hukuku araçsallaştırmaya çalışan bu anlayış, milletimizin huzurunu bozmaya dönük bir tutum içerisinde. Kaos ve kargaşa isteyen bir davranış içerisindedir. Milletin iradesiyle şekillenmiş kurumlar, seçilmiş meclis, bağımsız yargı baskıya asla boyun eğmez. Kimse hukuka, bağımsız yargıya etki etmeye teşebbüs edemez. Kimse düzensiz bir yapı, kimileri için hukuktan bağışık bir sistem talebiyle sokaklara çıkamaz. Sokaklara davet edemez. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Çağırdığınız bu sokaklar, çıkmaz sokak."

        Dönmez, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde okuduğu bir şiirden dolayı ceza alarak hapse girdiğine şahit olduklarını dile getirerek, "O dönemde ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yöneticilerden birisiyim. O gün üzülerek ama büyük bir vakar içerisinde Sayın Belediye Başkanımızı cezaevine uğradık. Kimseyi sokağa davet etmedik. Kimseye 'etrafı yıkıp yakın' demedik." değerlendirmesinde bulundu.

        "Müşteki, muhbir, tanıklar kendilerinden sanıklar da yine kendilerinden." diyen Dönmez, "Hele biraz sabredin. 'Hak hukuk' adalet diyorsunuz. Adalet eninde sonunda, haklıyı haksızı, suçluyu suçsuzu tayin edecek. Bağırıp çağırmakla suçunuzu örtemezsiniz." ifadelerini kullandı.

        - "Mazlumun sesi olmaya devam ediyoruz"

        Milletvekili Gürcan ise bu bayrama yüreklerinde bir sızıyla girdiklerini belirterek, Gazze'de, Kudüs'te, Arakan'da, Yemen'de İslam coğrafyasının dört bir yanında dökülen gözyaşı, akan ve kan kesilmeyen feryatların içlerine ateş düşürdüğünü kaydetti.

        Gazze'de yaşanan vahşetin vicdan sahibi herkesin ruhunu parçalamaya devam ettiğini ifade eden Gürcan, şunları bildirdi:

        "Ne yazık ki bu dünya suskun. Batı kör ve sağır. Biz Türkiye olarak AK Parti kadroları olarak susmadık. Mazlumun sesi olmaya devam ediyoruz. Yardım elimizi uzatıyor. Diplomatik mücadelemizin sürdürüyoruz ama yetmez dostlar. Bu dava, sadece dışarıda verilen bir mücadele değil. Bu dava burada kendi içimizde de birliği koruyarak, safları sıklaştırarak, kırgınlıkları geride bırakarak yürütülmeli. Çünkü bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir."

        Ayşen Gürcan, belediyelerde yapılan usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üstünün algıyla, şovla, sosyal medya kampanyalarıyla örtülmeye çalışıldığını savunarak, şöyle devam etti:

        "Milletin aklıyla alay eden bu düzenin sonu yok. İstanbul'u vitrin olarak kullananlar, o güzelim şehrin kaynaklarını kendi reklamlarını, kendi ikballerini harcamaktan çekinmiyorlar. Bugün yargı mekanizması işlemiş, soruşturmalar başlamıştır. Ne zaman Türkiye'de hukuk adım atsa hemen 'yargı siyasallaşıyor' yaygarası koparılıyor. Bu milletin parasının nasıl harcandığını, kimlere peşkeş çekildiğini sorgulamak sadece adaletin değil ahlakın da bir gereğidir. Hiç kimse kendi hukukunun üstünde göremez."

        Gürcan, son günlerde bazı grupların gösteri bahanesiyle devleti provoke etmeye, güvenlik güçlerini yıpratmaya çalıştığını aktararak, milletten destek alamayanların sokak olaylarından medet umar hale geldiğini vurguladı.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da aralarındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdikleri takdirde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyecekleri hiçbir zorluk olmadığının altını çizdi.

        Milletvekili Gürcan'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehirlilerin bayramını tebrik etti.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mürsel Çavdar'ın da katıldığı programda konuşmaların ardından vatandaşlar bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil bitmeden erken dönüş!
        Tatil bitmeden erken dönüş!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlandı
        Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlandı
        Resim yeteneği otizmli Eren'in yaşama sevinci oldu
        Resim yeteneği otizmli Eren'in yaşama sevinci oldu
        Polisten kaçan sürücüye 25 bin TL ceza uygulandı
        Polisten kaçan sürücüye 25 bin TL ceza uygulandı
        Eskişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Eskişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Eskişehir'de bayramın ilk günü şehitlikler ziyaret edildi
        Eskişehir'de bayramın ilk günü şehitlikler ziyaret edildi
        Eski milli eskrimci, 30 yıl ara verdiği spor yaşamına altın madalyayla dönd...
        Eski milli eskrimci, 30 yıl ara verdiği spor yaşamına altın madalyayla dönd...