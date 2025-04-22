Beylikova'da kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Emircik Takımı şampiyon oldu.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen turnuvaya, sporseverler ilgi gösterdi. Beylikova'da tribünlerin dolduğu organizasyonda çeşitli kurum takımları mücadele etti.

Final karşılaşmasında Emircik Takımı ile Jandarma Takımı karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Emircik, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Üçüncülük maçında ise Yeniyurt Takımı, Aşağıiğdeağacı Takımı'nı 3-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, şampiyon Emircik Takımı'nın madalyaları AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından verilirken, kupasını Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal takdim etti.

İkinci olan Jandarma Takımı'nın ödüllerini İlçe Emniyet Amiri Ömer Yaşar ile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Kamil Murat sundu. Üçüncü olan Yeniyurt Takımı'na ise ödülleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez ile önceki dönem Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp tarafından verildi.