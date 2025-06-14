Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de jandarmanın teknolojik ekipmanları vatandaşlara tanıtıldı

        Eskişehir'de, jandarma teşkilatının 186'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahada kullanılan teknolojik donanımlar tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de jandarmanın teknolojik ekipmanları vatandaşlara tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de, jandarma teşkilatının 186'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahada kullanılan teknolojik donanımlar tanıtıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen sergide, personelin kullandığı teknolojik araç ve gereçler vatandaşlara sergilendi.

        Sergiye ilgi gösteren her yaştan vatandaş, merak ettiklerini görevlilere sorma fırsatı buldu.

        Vatandaşlar sergide yer alan ekipmanlarla fotoğraf çektirdi.

        Stantları ziyaret eden çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli adliyede
        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli adliyede
        Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de buluştu
        Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de buluştu
        Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de gökyüzünü renklendirdi
        Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de gökyüzünü renklendirdi
        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü kutlandı
        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü kutlandı
        Antrenör baba, judo sevgisini ailesine aşıladı
        Antrenör baba, judo sevgisini ailesine aşıladı
        Marketteki kasa sırası tartışmasında 3 kişiyi darbetti; o anlar kamerada (2...
        Marketteki kasa sırası tartışmasında 3 kişiyi darbetti; o anlar kamerada (2...