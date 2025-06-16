Eskişehir'de hava destekli trafik denetimi yapıldı
Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik jandarması sorumluluğunda bulunan kara yollarında, Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren cayrokopterle gerçekleştirilen denetimde 285 araç denetlendi.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen 23 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.