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        Eskişehir'in ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü

        Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren hacılar Eskişehir'e gelmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:48 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:00
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        Eskişehir'in ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü
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        Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren hacılar Eskişehir'e gelmeye başladı.

        İlk kafile, 184 yolcusuyla Cidde'den kalkan uçakla saat 15.00'de Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı.

        Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından havalimanının gelen yolcu çıkışında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

        Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

        Kafiledeki hacılardan 55 yaşındaki Mehmet Çakır, gazetecilere, çok farklı bir duydu yaşadığını söyledi.

        Çok mutlu olduklarını kaydeden Çakır, "6 Mayıs'ta gittik. 41 gün sonra döndük. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

        Sefa Çakır (51) da yaşadıklarını anlatmanın kelimelerle ifade etmesinin zor olduğunu belirterek, "Orada her şey çok güzel. Ayrılırken dün çok ağladık. Vefa tavafımızı yaptık. Mutluluğu ve üzüntüyü beraber yaşadık. Orası çok güzel, inşallah herkes orayı görür. O maneviyatı görüp tadarlar, inşallah." ifadelerini kullandı.

        Hacdan gelen amcasının kızını karşılayan Fatma Şan ise kendisinin de iki kez umreye gittiğini anlatarak, gitmek isteyen herkese nasip olmasını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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