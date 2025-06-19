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        Eskişehir'de "Çoklu Afet Müdahale Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi

        Eskişehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Odunpazarı merkezli 6.7 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden "Çoklu Afet Müdahale Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:39
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        Eskişehir'de "Çoklu Afet Müdahale Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi
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        Eskişehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Odunpazarı merkezli 6.7 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden "Çoklu Afet Müdahale Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

        Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, AFAD-RED senaryosu kapsamında gerçekleştirilen tatbikatla, olası depreme karşı Eskişehir'in afetlere müdahale kapasitesinin ve kurumlar arası koordinasyon düzeyinin test edildiği bildirildi.

        Tatbikat senaryosu çerçevesinde, depremin ardından eş zamanlı olarak endüstriyel kazalar (kimyasal sızıntı), yolcu treni kazası ve havalimanında uçak kazası gibi çoklu afet durumlarının canlandırıldığı kaydedildi.

        Afet ve acil durum yönetimi sisteminin masa başında uygulamalı olarak test edildiği çalışmaya, 23 afet grubundan toplam 215 personel ve 46 aracın katıldığı belirtildi.

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