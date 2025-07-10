Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Dükkanının önündeki aynadan baktığını belirten Gözüm, "Adam havada uçuyordu, sonra yere düştü, araba da kayarak dükkanın önüne kadar geldi. Arabanın dükkana gireceğini düşündüm. Hemen 112'yi aradım. Sağlık ve jandarma ekipleri geldi, adamın ayakkabısı dükkanıma kadar geldi. Yaklaşık 30 ila 40 metre kadar vardır." dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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