Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuş suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.



Eskişehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet siteleri aracılığıyla müşterilere ulaştıkları, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, aracılık ettikleri ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları belirlenen 13 zanlı yakalandı.



Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, ziynet eşyası, çalıntı olduğu belirlenen 68 Tibet kasesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Polis, operasyon kapsamında 6'sı yabancı uyruklu 15 mağdur kadını kurtardı.



Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

