Eskişehir'de vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
Eskişehir'de polis tarafından vatandaşlara dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi, önleyici polislik faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla 19-28 Ocak tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi.
Banka ve PTT şubeleri, noterler, camiler ve cami dernekleri, muhtarlıklar ile minibüs duraklarında yapılan faaliyetlerde vatandaşlara yüz yüze bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme sırasında "Dikkat Dolandırıcılara Kanmayın" ve "Dikkat Dolandırıcıların Tuzağına Düşmeyin" içerikli broşür ve afişler dağıtılarak çeşitli noktalara asıldı.
