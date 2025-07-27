Eskişehir'de apartman dairesinden 2,6 ton çöp çıkarıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden 2 ton 600 kilogram çöp çıkarıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden 2 ton 600 kilogram çöp çıkarıldı.
Tepebaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşiltepe Mahallesi Muratbey Sokak'taki bir apartman dairesi, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine belediye ekiplerince kontrol edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ve zabıta ekipleriyle eve girerek temizlik çalışması başlattı.
Evden, çıkarılan 2 ton 600 kilogram çöp, belediyeye ait atık toplama merkezine taşındı.
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