Eskişehir'de el freni çekilmeyen park halindeki araç Porsuk Çayı'na düştü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sahibi tarafından el freni çekilmeyen hafif ticari araç, Porsuk Çayı'na düştü.



Orhangazi Mahallesi Botanik Park otoparkına park edilen 26 ABA 069 plakalı hafif ticari araç, el freninin çekilmeyi unutulmasından dolayı rampada hareket etti.



Park yeri kenarında bulunan çitleri aşan araç Porsuk Çayı'na düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Dalgıçlar tarafından yapılan kontrollerde araç içinde kimsenin olmadığı belirlendi.



Bölgeye gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan araçta hasar oluştu.

