Eskişehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Emek Mahallesi Nihat Sami Banarlı Sokak'ta K.D.G. (17) ile Ö.Ç. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda K.D.G, Ö.Ç'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli K.D.G, gözaltına alındı.

