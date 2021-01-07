Sarımsak alırken dikkat Yerli diye Çin sarımsağı almayın Aşı geldi diye yerli sarımsağın fiyatı düşmez

Eskişehir’de eşi ile birlikte yıllardır sarımsak satan Sevil Yalçın, yerli üretimi olan Kastamonu sarımsağı ve ithal edilen Çin sarımsağın arasındaki farkını dile getirerek, “Vatandaş ‘ucuz bulduk’ diye Çin sarımsağı almasın. Çünkü Çin sarımsağı gerçek aroma ve tadı vermez. Kısa sürede çürüyor, turşuyu bozulur” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı uzmanlar; bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sarımsağı önerdikten sonra, daha önceden de yüksekte olan sarımsağın fiyatı bu kez hayli değer binmişti. Sarımsağın toprağı olarak bilinen Kastamonu’da geçtiğimiz senelerde yaşanan sel yüzünden 2019 yılın sonu ve 2020 yıl boyunca kilogram fiyatı 100 liraya kadar yükselen yerli sarımsak şimdi ise 5060 liraya satılıyor. Diğer yandan Çin’den ithal edilen beyaz sarımsağın kilosu ise 3035 olarak satılıyor. Vatandaşlar ucuz olduğu için ilk önce tercih ettiği Çin sarımsağı kullandıktan sonra beklediği tat, aroma ve kalitesi alamayınca yine yerli sarımsağı almayı başlıyorlar. Bu arada bazı kötü niyetli sarımsak satıcıları ise Çin sarımsağını Kastamonu sarımsağı olarak belirterek ucuz fiyata satarak vatandaşı kandırıyor. Eşi ile birlikte Eskişehir’de yıllardır sarımsak satıcısı olarak bulunan Sevil Yalçın, bu kandıranlara karşı vatandaşları uyardı.



“Sarımsak, dış görünüşünde anlamalı”

Yalçın, yerli sarımsak ve Çin sarımsağın arasındaki farkını şöyle ifade etti:

Sarımsaklar alırken ilk önce dış görünüşünden anlayacaklar. Çin sarımsakları büyük olur. Rengi süt beyaz olur ve aroması yoktur. Onları dolapta koyulduğu zaman durduğu yerde büyüyor. İlk görünüşte çok güzel olsa da çok hızlı çabuk çürüyor. Kalıcı olarak bir şeylere katarsanız hem o sarımsak bozulur hem de içindeki diğer malzemeyi bozdurur. Örneği turşuya atılında hem sarımsak gem de turşu mor rengine dönüştürür ve kısa sürede bozulmasına neden olur. Ancak yerli yani Kastamonu sarımsağı ise bundan çok farklı olur. İçi mor olur. Dışı krem rengi ve kök kısmı kahverengi olur. Aroması çok kuvvetli ve kalıcıdır. Tat olarak da yediğiniz şeyin içinden kendi tadını hissettirir. Çok uzun süredir bekleyebilir. Örneği; elimde olan bu ürünleri 2020 yılında Agustus ayında aldık ve hala satılıyor. Bir tane sarımsak bile çürümedi. Bu kışın bunları satacağız ve vatandaşların evinde bile aylardır çürümeden kalacak.”



“Aşı geldi diye yerli sarımsağın fiyatı düşmez”

Sevil Yalçın, Türkiye’de Korona virüs aşısının gelmesinden sonra sarımsak fiyatında bir düşüş olduğu belirterek Çin sarımsağını ucuz fiyatta yerli ürün diye satanları hakkında da konuştu. Yalçın, “Aşı geldi diye sarımsak fiyatı düşmedi. Daha doğrusu Kastamonu sarımsağın fiyatı düşmedi. Korona virüsün aşısının Türkiye’ye geldikten sonra sarımsağın fiyatı düştüğü söyleniyorlar. Ancak bu sadece Çin sarımsağı için geçeli olabilecek bir durumdur. Yerli sarımsakların fiyatı 2019 ve 2020 yılın başında kilosu 100 liraya kadar çıkmıştı. Bunun sebebi de Kastamonu’da sel yaşanmasıdır. Daha sonra fiyatlar 6050 lira arasında gidip geldi. Son 6 aydır da 50 liraya satıyoruz. Zaten bu kışın satacağımız sarımsakları aşı gelmeden önce aldık. Dolaysıyla şimdi fiyatta bir düşüş olması söz konusu olamaz. Korona virüs aşısından dolayı yerli sarımsağın fiyatı düştüğü söylenmesi doğru değildir yani. Ha, aşı geldikten sonra Çin sarımsağın fiyatı biraz düşmüş olabilir. Çünkü onlar kalitesiz, tatsız ve aromasızdır. Piyasaya gelişi 10 liraya ise normal satışı da 2025 liradır. Ancak Çin sarımsağını seçerek 3540 liraya kadar satanları var. İşte ‘aşı geldi diye fiyat düştü’ diyorlar. Vatandaşlar bunu inanmasın. Böylelikle yerli diye Çin ürünü de almasın. Çünkü onların 5 tanesi, yerli Kastamonu sarımsağın 1’ine eşit olmaz.” diye konuştu.



“Bizden giden yine bize geri döndü”

Sevil Yalçın, Korona virüs sürecinde sarımsak fiyatında yaşanan yükseliş sebebiyle vatandaşların çoğu ucuz bulduğu Çin sarımsağa yöneldiği ancak daha sonra Çin sarımsağın kalitesiz olduğu anlayınca yine yerlileri tercih ettiği ifade etti. Yalçın, bu konuda, “Virüs çıktıktan sonra vatandaşlar bizden daha çok marketlerdeki beyaz Çin ürünlerini tercih ettiler. İşte arabalarda Kastamonu sarımsağı diye satılıyor. Markette de zaten çoğunlukla Çin ürünü satılıyorlar. Daha sonra onları kullanılınca turşular bozuldu, kısa sürede çürüdü. Dolaysıyla vatandaşlar dolandırıldığı hissedip yine bize geri döndüler. Çünkü dediğim gibi Çin sarımsağın 5 tanesi yerlisinin 1 tanesine eşit olmaz. Ama şöyle bir şey var; vatandaş eskiden bir kilo alırdı, ama şimdi bir demet alıyor. Elinde ne kadar para varsa o kadar alıyor. Ama her zaman onların ilk tercihi Kastamonu sarımsağı oluyor” şeklinde konuştu.



Yeni sezonun fiyatı kimse bilemiyor

Sarımsak için yeni sezonu olarak sayılan Agustus ayından sonra var olan fiyatında düşük olup olmadığı konusunda bilgi veren Yalçın ise, “Yeni sezonun sarımsakları ise Agustus ayında satışa sunulacak. Yeni fiyatlar o vakit belli olur. Ancak o da verimine göre değişecek. Bu sene öncelikle kuraklık var. Kuraklık sebebiyle tarım git gide olumsuz etkiliyor. Şuan sarımsağı ekenler bile geleceği nasıl olacak konusunda bilgi veremiyor. Hepimizin umudu bol verimdir. Eğer bu sene bolluk yaşanırsa fiyatlar düşecektir” dedi.

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