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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesane botoksuyla idrar kaçırma sorunu çözülebiliyor

İHA

Mesane botoksuyla idrar kaçırma sorunu çözülebiliyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Burak Elmaağaç, yeni tedavi yöntemi olan ‘mesane botoksu’ ile idrar kaçırmanın önüne geçilebileceğini söyledi.
Özellikle ileri yaşta kişilerin sorunu olarak göze çarpan idrar kaçırma sorununun tedavisinde ‘mesane botoksu’ uygulanıyor. Hastanın yaşı ve durumuna göre uygulanabilen bu yöntem sayesinde sosyal hayattan uzaklaşan hastaların hayat kalitesinde yükselme sağlanabiliyor.
“İdrar kaçırma hayat kalitesini azaltır”
Uygulanan yöntem hakkında bilgi veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Burak Elmaağaç, “İdrar kaçırma hayat kalitesini azaltan bir durumdur. İnsanlar kendilerini evlerine kapatabiliyor. Çünkü dışarı çıkmak, uzun saatler toplantılara katılmak bu kişiler için ciddi bir sorun haline geliyor. Sık tuvalete gitme ihtiyacı genelde yolculuklarda ve iş ortamında sıkıntı yaratıyor. Ayrıca cinsel yönden aktif olanlarda cinsel ilişkide idrar kaçırma söz konusu olduğundan cinsellikten çekinme kaçınma görülüyor. Bu durum insanların evliliklerini dahi olumsuz etkiliyor. Tüm bunlar, sosyal yaşamlarını ciddi anlamda etkiliyor. Gündelik hayatlarını buna göre düzenlemek zorunda kalıyorlar ki, bu da psikolojik olarak hastaları mutsuz ediyor” dedi.
Hastaların kendinde fark ettiği belirtileri dikkate alarak, gecikmeden doktora gelmelerinin çok önemli olduğunu belirten Dr. Burak Elmaağaç, idrar kaçırma sorunu olan çoğu hastanın utandığını ve bu yüzden doktora gelmeye de çekindiğini belirtti. Oysa ne kadar erken doktora başvururlarsa altında yatan hastalıkların tedavisinde başarı şansı o kadar yükseliyor.
“İdrar kaçırmanın farklı nedenleri var”
İdrar kaçırmanın farklı nedenleri ve tipleri olduğunu belirten Dr. Burak Elmaağaç, nedenlerine ve yaş gruplarına göre de hangi tedavilerin uygulandığı hakkında şu bilgileri verdi: “Genelde idrar kaçırma tipine göre belirlense de yaş gruplarına göre farklı tedavileri mevcut. Özellikle 60 yaş üzerindeki erkeklerde prostata bağlı, kadınlarda zor geçen bazı doğumlara bağlı idrar kaçırmalar gözükebiliyor. Erkeklerde prostatın geç dönemlerinde artık yeterli boşaltma sağlanamadığı için taşma şeklinde idrar kaçırmalar olabiliyor. Kadınlarda ise pelvik kasların işlevindeki azalmalara ve geçirilmiş bazı zor doğumlara bağlı olarak öksürme, hapşırma ve hareket etme durumunda idrar kaçırmalar olabiliyor. Aynı zamanda iki grupta da aniden gelen idrar nedeniyle tuvalete yetişememe durumları olabiliyor. Özellikle erkek grupta prostata bağlı idrar kaçırma oluyorsa bu biraz daha geç kalınmış bir prostat hastalığına işaret edebilir ve bu, böbrek rahatsızlıklarına eşlik edebilir. Erkeklerde bu sorunlara yönelik tedavi yöntemleri mevcut. Özellikle prostata yönelik kapalı ameliyat yöntemleri, ilaç tedavileri bu sorunlar giderilebiliyor.
Aşırı aktif mesane sorunun ciddi anlamda nörolojik yani sinir sistemi hastalıkları olan kişilerde, özellikle Multiple Skleroz denilen hastalarda görüldüğünü belirten Dr. Burak Elmaağaç, bu hastalara uygulan mesane botoksundan etkili sonuçlar alındığını ifade etti.
“Orta yaş grubu kadınlarda daha sık görülüyor”
Tedavi ve tetkikler için bilgi veren Burak Elmaağaç, “Orta yaş grubunda hatta 20’li yaşlardan sonra olan kesimde ise biz daha çok kadınlarda idrar kaçırma görüyoruz. Özellikle aşırı aktif mesane dediğimiz hastalık kadınlarda daha sık görülüyor. Burada ürodinami tetkikleri yapılıyor ve mesanenin aşırı çalışma durumu var mı diye kontrol ediliyor. Ürodinami tetkikleri ise uzman ürologlar tarafından yapılıyor. İlaç tedavisi ve botoks tedavisi bu yaş gurubu içinde uygulanabiliyor.
“Etkisi yaklaşık 1 yıl sürüyor”
Mesane botoksunun basit bir işlem olduğunu anlatan Op. Dr. Burak Elmaağaç şunları söyledi: “Kadınlarda ise iki tipteki idrar kaçırmanın da tedavisinde medikal ya da cerrahi yöntemler kullanılabiliyor. Aşırı aktif mesane olarak tanımladığımız; sık tuvalete gitme, tuvalete yetişememe durumunda ilaç tedavisinin yanı sıra yeni bir tedavi olan mesane botoksu yapılıyor. Bu şekilde hastanın yaklaşık 1 yıl boyunca, idrar kaçırma şikâyetlerinin ortadan kalktığı görülüyor Bu yöntemle mesanede aşırı çalışan hassaslaşmış kasların çalışmasını botoks uygulaması ile bir miktar azaltıyoruz ve etkisi 9 ay ile 1 sene kadar sürebiliyor. Bazı hastalarımızda ise şikayetleri tamamen ortadan kaldıran bir uygulama haline geliyor. İşlem, kısa ve kolay. Hastayı hafif bir şekilde uyutup mesane içine küçük bir kamerayla giriyoruz. Küçük bir iğneyle mesanenin 20 noktasına enjeksiyonu yapıyoruz. 10 dakika kadar sürüyor. Hasta aneztezi altında olduğu için ağrı da hissetmiyor.””
“Mesane botoksu yaygınlaşan bir tedavi yöntemi”
Birçok yaş grubunda olumlu sonuçlar veren mesane botoksunun yan etkisi olup olmadığı konusunda bilgi veren Dr. Burak Elmaağaç “İlaç tedavilerinin uzun sürmesi, yan etkilerinin bulunması, diğer ilaçlar ile etkileşimi olması gibi nedenlerle önemli sayıda hasta ilaç kullanmayı bırakmaktadır. Hangi tedavinin daha uygun olduğuna, hastanın yaşı, başka hastalıkları olup olmadığı gibi pek çok kriteri dikkate alarak karar veriyoruz. Mesane botoks uygulamasında botoksun sadece mesane kısmına uygulanması nedeniyle yan etki yok denecek kadar az oluyor” dedi.

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