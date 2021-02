Okullarda Korona tedbirleri Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Bu süreci kurallara uyarak atlayacağız”

Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, açılacak olan okullarda öğrencilerin izlenmesinin önemine vurgu yaparak, “Ailelerle diyalog halinde olmak lazım. Devletin koymuş olduğu kurallara herkes uymalı” dedi.

Eğitim öğretimin yüz yüze başlaması öncesinde okullarda alınacak tedbirlerde gündeme geldi. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin Korona virüsü bulaştırma riskinin yüksek olduğunu okullarda tedbirlere uyulması önem arz ediyor. Tedbirler konusunda ve açılacak okullarda Korona virüse karşı yapılması gereken konular hakkında konuşan Serkan Zengin, “Şuan içinde bulunduğumuz pandemi süreci olağanüstü bir durum. Bu tür zamanlarda 2 sektör durmamalıdır. Bunların birisi sağlık, birisi eğitimdir. Biz eğitimciler devletimizin aldığı her kararı ülkemiz için yerine getirmeye hazırız. Hepimizin alınan tedbir kararlarına uyması gerekiyor. Çünkü sağlık en önemli şeydir. Daha önce denetlemelerde aksaklıklar olmuştu fakat bu süreçte aksaklık olacağını düşünmüyorum. Çünkü her çocuğun evinde ailesi ve yakınları var. Özellikle yaşlıları bu durum etkilerse istenmeyen durumlar oluşacaktır. Bu yüzden eğitimcilerimize 2 farklı iş düşüyor. Birincisi yüz yüze eğitim başladığı zaman çocuklarımızı geleceğe hazırlamakla alakalı çalışmalar, ikincisi ise okul idarecilerinin pandemi tedbirleriyle alakalı tüm kurallara uyması olacaktır” dedi.



“Bu süreci kurallara uyarak atlayacağız”

Kurallara mutlaka uyulması gerektiğine dikkat çeken Zengin, konuşmasının devamında şöyle devam etti:

“Yüz yüze eğitimde öğretmenlerin işi uzaktan değil. Sonuçta birebir ve yakın temasta olunacağı için öğretmenlerin aşılanması gerekiyor. Ben Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın süreçte almış olduğu kararların dünya genelinde öncü olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un da aldığı kararların dünya çapında öncü kararlar olduğunu düşünüyorum. Elbet bunlar değerlendirilecektir ve eğitimcilerimiz de aşılanacaktır. Belki biraz aksama olacaktır fakat bu aksama sadece bizimle alakalı değil. Tüm dünya bu süreci yaşıyor. Aileler, çocuklar ve eğitimciler olarak biraz sakin olmamız lazım. Bu süreci sakin bir şekilde, çok fazla eleştirmeden ve kurallara daha fazla uyarak atlatmamız gerekiyor. Daha önce yüz yüze eğitim yapıldığı süreçte her öğrencinin HES kodunu sisteme kaydetmiştik. Öğrenciler okula gelmeden tarama yapıp riskli görünenleri gelmemeleri konusunda uyarmıştık. Burada hassas olan görev öğretmenlerindir. Tüm öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencilerin ebeveynleriyle iletişim halinde olmaları gerekiyor. Öğretmen aileden evdeki birisinde en ufak bir belirti görüldüğünde çocuklarını okula yollamamalarını istemelidir. Eğer bu süreci birbirimize destek olarak yürütürsek daha çabuk sonuca ulaşacağız. Her şeyi bakanlardan ve bürokratlardan beklememek gerekiyor. En büyük sorumluluk bizlere ait. Öğretmenlere de bunun takibiyle alakalı biraz sorumluluk düşüyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.