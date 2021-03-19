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Başkan Demir’den tebrik ve teşekkür Milli motorların başarı ile test edilmesi Prof. Dr. Demir önderliğindeki ziyaretçi ekibi memnun etti

İHA

Başkan Demir’den tebrik ve teşekkür Milli motorların başarı ile test edilmesi Prof. Dr. Demir önderliğindeki ziyaretçi ekibi memnun etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEITUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir Yerleşkesi’ni ziyaretinde milli motorların başarıyla test edilmesinin ardından çalışanları tebrik ederek teşekkür etti.
Prof. Dr. Demir, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri, TEI TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir Yerleşkesi’ni ziyaret ederek TEI’nin güncel projeleri hakkında bilgi aldı.
Prof. Dr. İsmail Demir önderliğinde toplanan ekip, TEI’nin güncel projeleri hakkındaki değerlendirmelerinin ardından, motor test bremzelerini ziyaret ederek motor testlerini yerinde gözlemlediler. Gökbey’e güç verecek TEITS1400 motorunun testleri, tamamen TEI mühendis ve teknisyenlerinin çalışmalarıyla tasarlanıp geliştirilen “Millî Turboşaft Motor Test Bremzesi”nde gerçekleştirilmiş olup, TEITS1400 motorunun ilk prototipi olan TS3 motoru, 5 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla düzenlenen törenle TUSAŞ’a teslim edilmişti. TS3 motorunun tesliminin ardından devam eden çalışmalarla, bu motorun ikiz kardeşi olan TS4 motorunun üretim ve montajı da başarıyla tamamlanarak TS4 numaralı motorun planlanan testi, Demir’in katılımıyla başarıyla icra edildi.
Bu testin ardından Türkiye’nin Orta Menzilli İlk Gemisavar Füze Motoru TEITJ300’ün testine geçildi. TEI tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen TEITJ300 Turbojet Motoru'nun başarıyla tamamlanan bu testi de “Millî Turbojet Motor Test Bremzesi”nde gerçekleştirildi.
TEI’nin pistonlu motorlar alanındaki çalışmalarını “Pistonlu Motorlar Test Sahası”nda inceleyen Demir, burada da TEIPD180ST motorunun ön prototip testine katıldı. TEIPD170 motorunun tek turboya sahip ve daha hafif bir varyasyonu olan TEIPD180ST motorunun dinamometre test düzeneğindeki yer testi de başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı testlerin tamamlanmasının ardından TUSAŞ’a teslim edilecek seri imalat TEIPD170 motorlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirerek yerleşkeden ayrıldı.

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