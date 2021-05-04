İhtiyaç sahiplerine yardım devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, hayırsever Eskişehirlilerin de katkıları ile yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan erzak paketleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gıda temininde zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yardımsever Eskişehirlilerin de destekleri ile hazırlanan gıda paketleri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Nihalİsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan gıda paketlerinin yanı sıra sıcak yemeklerin servisi de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devam ediyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Aşevimizden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız faydalanmaya devam ediyor. Öte yandan gıda paketlerimiz de yine yardımsever hemşehrilerimizin sayesinde sofralara ulaşıyor. Belediyemizin imkanlarının yanı sıra hayırsever Eskişehirlilerin desteklerini hissetmek bizlere güç veriyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte örnek şekilde duyarlılık göstererek bizlere destek olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ülke olarak yaşadığımız bu zor zamanları birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuz ile aşacağız” sözlerini kullandı.

Nihalİsmail Akçura Aşevi tarafından sağlanan sıcak yemek ve gıda paketi hizmetinden yararlanan Eskişehirliler de Tepebaşı Belediyesi ve yardımseverlere teşekkürlerini iletiyor.

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