Bekçilerin şüphelendiği şahsın üzerinden silah ve mermi çıktı

Eskişehir’de mahalle ve çarşı bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir şahsın üzerinde 1 adet tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri Gündoğdu Mahallesi'nde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. B.Ö., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, silaha ait şarjör ve 3 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs, hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Kurtuluş Polis Merkezi’ne teslim edildi. Şahıs hakkında 'ateşli silahlar ve bıçaklar' kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Olay hakkında inceleme sürüyor.

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