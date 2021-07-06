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“Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi üçüncü atölye çalışması gerçekleştirildi

İHA

“Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi üçüncü atölye çalışması gerçekleştirildi

Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi kapsamında düzenlenen üçüncü atölye çalışması Ankara’da gerçekleştirildi.
Tepebaşı Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan sürdürülebilir şehirler konusunda küresel amaçlar doğrultusunda hedefleri gerçekleştirmek ve yerelleştirmeyi bir politika olarak benimsiyor. Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sürdürülebilirlik Merkezi konuyla ilgili çalışmalar yaparken; bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği’nin hibe programı çerçevesinde finanse edilen Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler projesi devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olan sürdürülebilir şehirler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, sorumluluk almalarını teşvik etmek amacı ile uygulanan proje ile sivil toplum, şehirlerden sorumlu kamu otoriteleri, üniversite ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek sürdürülebilir şehirler konsepti kapsamında iş birliği geliştiriyor.
Üçüncü atölye çalışması yapıldı
Projenin üçüncü atölye çalışması 1 2 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da 25 kişinin katılımı ile pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. İki gün süren atölyenin ilk gününde katılımcılara sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir şehirler için çözümlerle ilgili bilgiler verilirken, Tepebaşı Belediyesi’nin Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler anlatıldı. Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler Projesi hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, AB projelerine katılım hakkında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen atölye çalışmasının ikinci gününde katılımcılar sürdürülebilir şehirlere yönelik geliştirdikleri çözümleri sundu.
Atölyeye, sürdürülebilir şehirler konusunda akademi, STK ve bireysel bazda çalışmalar yapan konuşmacılar katılım sağladı. Sürdürülebilir Gelişme odaklı eğitim konularında akademik çalışmalar yapan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Öztürk, sürdürülebilir kalkınma amaçları eğitimi ile ilgili teori ve uygulamaya dayalı bilgiler verdi. Türkiye'de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapan ÇEVKO adına katılım sağlayan Uzman Murat Körük, sürdürülebilir şehirleşme adına yaptıkları çalışmaları STK gözüyle aktardı.
Daha önce sosyal ve çevre tabanlı STK’larda proje bazlı çalışmalarda görev alan, son olarak da KompostKent projesinde koordinatör olarak çalışan Uzman Duygu Kural, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmaya adaptasyonunda kendi tecrübelerini ve bireysel anlamda yapılan çalışmalardan bahsetti.
Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler projesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından “Erasmus Plus (KA3) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar” programı kapsamında Tepebaşı Belediyesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, MOSAIC (Yunanistan) ve EduEra (Slovakya) ortaklığında gerçekleştirilen çok ortaklı bir projedir. “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi ileriki aylarda Eskişehir’de düzenlenecek zirve ile devam edecek.

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