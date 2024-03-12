İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 11 Mart itibarıyla başladı. Eskişehir iftar ve imsak vaktini merak edilenler için Ramazan İmsakiyesi bilgilerini haberimizde derledik. İşte, 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Eskişehir iftar vakti ve sahur saati...

ESKİŞEHİR İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

2. GÜN |

12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05:44

12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19:08

3. GÜN |

13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05:43

13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19:09

4. GÜN |

14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05:41

14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19:10

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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).