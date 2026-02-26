Canlı
        Eskişehir'de park halindeki TIR'a çarptılar: 1 ölü, 1 yaralı!

        Eskişehir’de park halindeki TIR'a çarptılar: 1 ölü, 1 yaralı!

        Eskişehir'de trafik kazası meydana geldi. Park halindeki TIR'a arkadan çarpan minibüste ağır yaralanan 54 yaşındaki Dursun Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada araçta sıkışan sürücünün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:29
        Park halindeki TIR'a çarptılar: 1 ölü!
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan minibüste ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI

        AA'daki habere göre kaza; Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de trafik kazası meydana geldi. Kazada Ş.M. idaresindeki minibüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Ş.M. ve yolcu Dursun Gök araçta sıkıştı.

        ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

        Dursun Gök, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Trafik kazasında ağır yaralanan Dursun Gök (54), tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Yaralı Ş.M'nin ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
