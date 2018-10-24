Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam 112. son bölümü ile ekranlara geldi. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Peki, EDHO 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112. SON BÖLÜM ÖZETİ
İntikam hırsı dinmiyor
Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu ölüm kalım savaşında asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar. Tüm olanların sorumlusu sayılan Muzi, bir Çakırbeyli'yi ele geçirme fırsatını kaçırmayacaktır. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Sonu yine felaket getirecek olan bu durum bu kez en çok Emine'nin canını yakacaktır.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.