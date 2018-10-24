Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam 112. son bölümü ile ekranlara geldi. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Peki, EDHO 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112. SON BÖLÜM ÖZETİ

İntikam hırsı dinmiyor

Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu ölüm kalım savaşında asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar. Tüm olanların sorumlusu sayılan Muzi, bir Çakırbeyli'yi ele geçirme fırsatını kaçırmayacaktır. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Sonu yine felaket getirecek olan bu durum bu kez en çok Emine'nin canını yakacaktır.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

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