Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlyas, İzzet'in tuğaına düşmekten Hızır'ın sayesinde kurtuldu. İzzet ise Hızır'ın eline düştü. Peki; Hızır, İzzet'i öldürecek mi? Gözler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. bölümde... Cevabı en çok merak edilen soru ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu. İşte merak edilen soruların cevabı...

EŞKIYA DÜNYAYA JÜKÜMDAR OLMAZ 120. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzzet'in Hızır'ın eline geçmesi sonrası en çok merak edilenler arasında Hızır'ın tavrı var. Hızır, İzzet'i vuracak mı? sorusunun cevabı ise gelecek bölümlere kaldı. Bu nedenle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı ise büyük öndem taşıyor. Ancak henüz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 119. BÖLÜM ÖZETİ

Tuncay tarafından kaçırılıp sorguya alınan Hızır Çakırbeyli, kendisine ve yeğenine yapılanların bedelini Sultan'a ağır ödetmiştir. Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran da ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirir. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecektir. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.

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