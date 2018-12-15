Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın hedefi Tuncay olacakmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz Salı akşamı yayınlanan 119. bölümün ardından İzzet'i yakalayan Hızır, kendisine ve Alpaslan'a işkence yapan Tuncay'ı hedef alacaktır. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yarın akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Tuncay tarafından kaçırılıp sorguya alınan Hızır Çakırbeyli, kendisine ve yeğenine yapılanların bedelini Sultan'a ağır ödetmiştir. Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran da ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirir. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecektir. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır.

En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.

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