ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının üç hafta boyunca yeni bölümünü büyük bir heyecanla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde izleyenleri adeta nefes kesen sahneler bekliyor. Çakırbeyki, cenaze töreninde meydan okuyarak düşmanına gücünü bir kez daha gösteriyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV'de her Salı akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 122. yeni bölümü saat: 21.45'te izleyicisi ile buluşacak.



EŞKIYA DÜNYAY HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.