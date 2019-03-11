Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da izleyicisi ile buluştu. Alparslan'a çok kıymet veren Hızır, ölüm haberi ile yıkılıyor ve akılalmaz bir plan hazırlıyor.

EDHO'DA ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Çakırbeyli ailesi büyük bir şokla karşı karşıya kalacak. Yeğeni Alparslan'ın başına gelenlerden sonra Hızır yeni hamleler yapacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. BÖLÜM FRAGMANI

Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır. Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.