Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölümünde neler oluyor? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Geçen hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayınlanmadı. Bu akşam için 14 Nisan ATV yayın akışına bakılıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile ilgili detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV yayın akışı ve fragmanda yer alan bilgilere göre bu akşam ekranlara gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Bunların en son hedefi sen olacaksın amca!"

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır. Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.