Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölümle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Son bölümde İlyas ipleri eline alacak ve artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Gözler EDHO 114. bölümde yani gelecek bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölümde neler yaşandı? İşte cevabı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir.

Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 114. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aksiyon dolu 113. bölümle geçtiğimiz akşam izleyicileri ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın izleyicileri gelecek bölümde yaşanacakları araştırıyor. Gelecek bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen EDHO 114. bölüm fragmanı ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki EDHO 114. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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