Allah'ın isimleri için kullanılan tabire Esmaül Hüsna adı verilir. Allah'a (C.C) nispet edilen isimleri ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ilahi isimleri ise 100'den fazladır. Esma ismin çoğulu, Hüsna ise ''güzel, en güzel'' anlamlarını taşımaktadır.

Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 İsmi Nedir?

Arapça kökenli olan Esma’ül Hüsna anlam olarak en güzel isimler demektir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın 99 tane her biri birbirinden güzel olan ismi bulunur. Bu isimlere genel olarak Esma’ül Hüsna denilir. Her bir isimde yerin, göğün ve arasındaki her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın özellikleri yer alır.

Her şeyin tek hakimi olan, herkesin O’ndan geldiği ve O’na dönecek olduğu Allah’ın 99 isminin, anlamlarının bilinmesinin önemi hem Kuran’ı Kerim’de hem de hadislerde belirtilmiştir. Mümin olan her kulun Allah’ın isimlerini dilinden düşürmemesi ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Esma’ül Hüsnaları okuyan, ezberleyen ve mümin kişiler ahirette cennet ile müjdelenmişlerdir. Allah Kuran’da her müminin kendisine Esma’ül Hüsnalar ile dua etmelerini bildirmiştir.

Allah'ın (C.C) İsimleri ve Anlamları

1- Allah(C.C.): Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.

2- Er-Rahmân: "Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden."

3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan."

4- El-Melik: " Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan."

5- El-Kuddûs: "Her türlü eksiklikten uzak olan."

6- Es-Selâm: "Her tehlikeden selamete çıkaran."

7- El-Mü'min: "Güven veren, koruyan."

8- El-Müheymin: "Her şeyi gören gözeten."

9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeyin galibi."

10- El-Cebbâr: "Kudret ve azamet sahibi."

11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan."

12- El-Hâlık: "Yaratan."

13- El-Bâri: "Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan."

14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekillerini veren."



15- El-Gaffâr: "Çok mağfiret eden."

16- El-Kahhâr: "Her şeye hakim ve galip olan."

17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren."

18- Er-Rezzâk: "Rızkını veren."

19- El-Fettâh: " Darlıktan kurtaran. "

20- El-Alîm: "Her şeyi en küçük detaylarını bilen."

21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren."

22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren."

23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"

24- Er-Râfi: "Şeref vererek yükselten."

25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden."

26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."

27- Es-Semi: "Her şeyi işiten."



28- El-Basîr: "Her şeyi en iyi gören."

29- El-Hakem: "Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden."

30- El-Adl: "Mutlak adil olan."

31- El-Latîf: " Bütün incelikleri bilen."

32- El-Habîr: "Her şeyden haberdar."

33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen."

34- El-Azîm: " Pek yüce."

35- El-Gafûr: "Mağfireti bol."

36- Eş-Şekûr: "Çok sevap veren."

37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi."

38- El-Kebîr: "Çok büyük olan."

39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyan."

40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını veren."

41- El-Hasîb: "Kulların hesabını gören."



42- El-Celîl: "Azamet sahibi olan."

43- El-Kerîm: "Çok ikram eden."

44- Er-Rakîb: "Her an gören gözeten."

45- El-Mucîb: "Duaları kabul eden".

46- El-Vâsi: "İlmi ile her şeyi kuşatan."

47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli."

48- El-Vedûd: "Kullarını seven, sevilmeye en layık olan."

49- El-Mecîd: " Övgüye layık bulunan."

50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."

51- Eş-Şehîd: "Her yerde her zaman hazır olan."

52- El-Hakk: " Var olan, hakkı gösteren."

53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan."



54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün."

55- El-Metîn: "Çok güçlü."

56- El-Veliyy: "İnananların dostu."

57- El-Hamîd: "Hamd ve senaya layık olan."

58- El-Muhsî: "Tüm varlıkların sayısını bilen."

59- El-Mübdi: "Örneksiz yaratan."

60- El-Muîd: “Yeniden diriten."

61- El-Muhyî: " Can veren.”

62- El-Mümît: "Ölümü yaratan."

63- El-Hayy: "Sonsuz hayat sahibi."

64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan."

65- El-Vâcid: "İstediğini bulan."

66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük."

67- El-Vâhid: "Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan."

68- Es-Samed: " Herkesin muhtaç olduğu."

69- El-Kâdir: "Dilediğini yapan."

70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden."

71- El-Mukaddim: "Dilediğini yükselten."

72- El-Muahhir: "Dilediğini alçaltan."

73- El-Evvel: "Ezeli olan."

74- El-Âhir: "Ebedi olan."

75- El-Zâhir: "Varlığı açık olan. "

76- El-Bâtın: "Yüceliği gizli olan. "

77- El-Vâlî: " Kainatı idare eden."

78- El-Müteâlî: "Yüce olan."

79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol."

80- Et-Tevvâb: "Günahları bağışlayan."

81- El-Müntekim: "İntikam alan."

82- El-Afüvv: "Affı çok olan."

83- Er-Raûf: "Çok merhametli."

84- Mâlik-ül Mülk: "Her varlığın sahibi."

85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet sahibi."

86- El-Muksit: "Her işi birbirine denk yapan."

87- El-Câmi: "Mahşerde bir araya toplayan."

88- El-Ganiyy: " İhtiyacı olmayan."

89- El-Mugnî: "Müstağni kılan."

90- El-Mâni: "Dilemediği şeyi engelleyen."

91- Ed-Dârr: "Zarar verenleri yaratan."

92- En-Nâfi: "Fayda verenleri yaratan."

93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran."

94- El-Hâdî: "Hidayet veren."

95- El-Bedî: "Eşsiz yaratan."

96- El-Bâkî: Ebedi olan."

97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."

98- Er-Reşîd: "Doğru yolu gösteren. "

99- Es-Sabûr: "Cezada acele etmeyen."