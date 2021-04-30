Tam kapanmada destek paketi geldi. Daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık 1000 liralık hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı. Destekten yararlananlardan iş yerleri kira olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya yükseltildi. Esnafa destek paketi başvurusu nasıl yapılır?

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLA

Muş, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketine ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteğiyle, büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği süresi 1 ay daha uzatılmıştır.

Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmiştir."