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Espri mi yoksa gaf mı? ABD Başkanı Biden bir kez daha gündemde

ABD Başkanı Joe Biden bir konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek bitirdi. Bunun gaf mı, espri mi olduğu ise ülkede tartışma konusu oldu.

Espri mi yoksa gaf mı? ABD Başkanı Biden bir kez daha gündemde
HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Joe Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesi'nde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuştu.

Ülkesindeki silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşan Biden, konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamladı.

Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen 80 yaşındaki Biden'ın espri mi yoksa gaf mı yaptığı anlaşılamadı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.

Fotoğraf: Associated Press
Fotoğraf: Associated Press

İLK GAFI DEĞİL

ABD Başkanı Biden geçtiğimiz aylarda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e First Lady demişti.

Yaptığı bir konuşmada da kendisi için prompterda yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları okumuştu.

Son olarak ise katıldığı açlık konulu konferansın sonuna doğru organizatörlere teşekkür eden Biden, aylar önce trafik kazasında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'yi kast ederek "Jackie burada mısın? Jackie nerede?" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra First Lady Jill Biden ve Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada Biden'ın kaza nedeniyle "şok içinde ve üzgün" olduğu belirtilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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