Esra Bilgiç: Estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok!

Futbolcu Gökhan Töre'nin oyuncu eşi Esra Bilgiç'in estetik yaptırdığı iddia edilmişti. 10 sene önce çekilen fotoğrafını paylaşan Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla estetik iddialarını yalanladı. Ünlü oyuncu, "Tek hedefi iyi bir oyuncu olmak olan genç bir kadınım. Allah'ıma şükürler olsun ki estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok. Kendimi beğenmeye ve sevmeye devam ettiğim sürece de ihtiyacım olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı