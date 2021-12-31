Yeni yıl tavsiyesi: Kalkın, sifonları çekin! 0:00 / 0:00

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7 Aralık'ta 53 yaşına basan Esra Dermancıoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir dönem yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı "Mukaddes Yenge" rolüyle hafızlara kazınan ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ile "Sil Baştan" gibi birçok projede rol alan Dermancıoğlu, takipçilerine yeni yıl tavsiyesi verdi.

"KALKIN, SİFONLARI ÇEKİN!"

Instagram'da 535 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Şimdi hemen kalkın, hepiniz sifon çekin. Hepiniz sifonlarınızı çekin ve bu sifondan bütün sıkıntıları, bütün kötülükleri atın. Arkadaşlar başlatıyorum bunu; hepiniz kalkın, sifonları çekin. Bakın, yemin ederim bu yıl hepimize iyi gelecek!" açıklamasını yaptı.

"KÖKÜNE KADAR HETEROYUM!"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum. Bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum.

"GÜLME GELİYOR"

Erkekte ilk olarak el ve ayağa baktığını da söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise, "Porno seyrettiğimde bana gülme geliyor." yanıtını vermişti.

"ESKİ EŞİM BENİ ALDATTI"

Ünlü oyuncu, daha önce de aldatıldığını itiraf etmişti. Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.

Bir kadın ve bir adamın sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebileceğini söyleyen oyuncu, "Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda." ifadelerini kullanmıştı.

"ERKEĞİN ALDATMASI SORUN DEĞİL"

Dermancıoğlu'nun, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip ‘ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor." demişti.