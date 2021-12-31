Yeni yıl tavsiyesi: Kalkın, sifonları çekin!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos
ABONE OL

Esra Dermancıoğlu: Kalkın, sifonları çekin!

Esra Dermancıoğlu, takipçilerine esprili bir yeni yıl önerisinde bulundu. Ünlü oyuncunun, "Şimdi hemen kalkın, sifon çekin. Bu sifondan bütün sıkıntıları, bütün kötülükleri atın. Bakın, yemin ederim bu yıl hepimize iyi gelecek!" sözleri güldürdü

Esra Dermancıoğlu: Kalkın, sifonları çekin!
Yeni yıl tavsiyesi: Kalkın, sifonları çekin!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

7 Aralık'ta 53 yaşına basan Esra Dermancıoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir dönem yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı "Mukaddes Yenge" rolüyle hafızlara kazınan ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ile "Sil Baştan" gibi birçok projede rol alan Dermancıoğlu, takipçilerine yeni yıl tavsiyesi verdi.

"KALKIN, SİFONLARI ÇEKİN!"

Instagram'da 535 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Şimdi hemen kalkın, hepiniz sifon çekin. Hepiniz sifonlarınızı çekin ve bu sifondan bütün sıkıntıları, bütün kötülükleri atın. Arkadaşlar başlatıyorum bunu; hepiniz kalkın, sifonları çekin. Bakın, yemin ederim bu yıl hepimize iyi gelecek!" açıklamasını yaptı.

"KÖKÜNE KADAR HETEROYUM!"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum. Bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum.

"GÜLME GELİYOR"

Erkekte ilk olarak el ve ayağa baktığını da söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise, "Porno seyrettiğimde bana gülme geliyor." yanıtını vermişti.

"ESKİ EŞİM BENİ ALDATTI"

Ünlü oyuncu, daha önce de aldatıldığını itiraf etmişti. Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.

Bir kadın ve bir adamın sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebileceğini söyleyen oyuncu, "Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda." ifadelerini kullanmıştı.

"ERKEĞİN ALDATMASI SORUN DEĞİL"

Dermancıoğlu'nun, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip ‘ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor." demişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ünlülerden yeni yıl mesajları: Cem Yılmaz, Fatma Girik, Bengü...
FİSKOS Ünlülerden yeni yıl mesajları
Bengü: Dünyanın en tatlı sürprizi!
FİSKOS "Dünyanın en tatlı sürprizi!"
Dakota Johnson: Aşkımızı evde yaşamayı tercih ediyoruz
FİSKOS "Aşkımızı evde yaşamayı tercih ediyoruz"
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ bir arada
FİSKOS Eski eşler bir arada
Bilal Sonses: Aldatılmam 250 şarkı yaptırdı
FİSKOS "Aldatılmam 250 şarkı yaptırdı"
Bülent Ersoy'dan 'taksi' tepkisi: Bu ne biçim işmiş! - Magazin Haberleri
FİSKOS Diva'dan 'taksi' tepkisi: Bu ne biçim işmiş!
Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz evlendi
FİSKOS "Hayat bize mutlu olma şansı verdi"
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'dan Yasmin Erbil'e destek! - Günün Magazin Haberleri
FİSKOS "Ne varmış kıyafetlerinde!"
Son dakika: Hande Yener: Fiziğimi konuşuyorlar!
FİSKOS "Fiziğimi konuşuyorlar!"
Canan Ergüder: Altı ay sonra ne olacağı belli değil
FİSKOS "Altı ay sonra ne olacağı belli değil"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.