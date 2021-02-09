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Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında ve nereli? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı ne?

Fatmagül'ün suçu ne dizisindeki Mukaddes Yenge rolüyle tanınan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyanmın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemini takipçileriyle paylaşan Esra Dermancıoğlu araştırılıyor. Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında ve nereli? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı ne?

Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında ve nereli? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı ne?

Bir süredir Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri. Özellikle ınstagram paylaşımları sebebiyle sosyal medyada ilgiyle takip edilen Esra Dermancıoğlu'nun hayatı ve hastalığı araştırılıyor. Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında ve nereli? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı ne?

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Esra Dermancıoğlu, Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

ESRA DERMANCIOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

ESRA DERMANCIOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Televizyon dizileri

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008
Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu
Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge
Küçük Hesaplar, 2012
Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu),2013
Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay
Sil Baştan, 2014
Serçe Sarayı, 2015, Süla
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun
Kırgın Çiçekler, 2016, Zehra Terinci
Şahin Tepesi, 2018
Bir Zamanlar Çukurova, 2019, Behice Hekimoğlu (Müjgan Hekimoğlu'nun halası).

Sinema filmleri

Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu
Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane
Hayalet Dayı, 2015, Samet
Merdiven Baba, 2015, Süheyla
Ayla, 2017, Sebahat Dilbirliği

ESRA DERMANCIOĞLU HASTALIĞI NEDİR?

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ürtiker hastası olduğunu duyurdu.

ÜRTİKER (KURDEŞEN) NEDİR?

Ürtiker, halk arasında yaygın bilinen adıyla kurdeşen, toplumda sık görülen cilt hastalıklarının başında geliyor. Kızaran, kabaran, kaşıntı yapan döküntülerle gelişen hastalık, özellikle alerjik bünyeli kişilerde daha sık görülüyor.

Bazı ciddi hastalıkların belirtileri ile benzer özellikler gösteren ürtikerde doğru tanı ve tedavi büyük önem taşıyor.

Ürtikerin, akut ve kronik olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Akut tabloda döküntüler 15-20 dakika içinde genellikle kaybolur. Hatta hasta, sabah hastaneye gittiğinde hiçbir iz kalmamış olabilir. Ancak bu döküntüler kimi zaman öyle kaşıntılı olur ki kişinin iş ve özel yaşamı sekteye uğrar ve sorunlar yaşanabilir.

6 haftayı geçmiş olan ürtiker kronik olabilir. Döküntüleri kısa sürede ortadan kaldırmak mümkün olabildiği gibi zaman zaman inatçı olabilir. Antihistaminik ilaçlarla hastanın hayatına devam etmesi sağlanabilir.

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