Esra Dermancıoğlu: Refoşum 19 yaşında oldu, artık bebekliğini paylaşabilirim

Esra Dermancıoğlu, eski eşinden ihanet nedeniyle ayrıldığını dile getirmişti. Ünlü oyuncu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." itirafında bulunmuştu.