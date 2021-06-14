Takipçilerini yine şaşırttı

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HABERTURK.COM

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes' rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde yaptığı açıklamalarla konuşulan Dermancıoğlu, Burcu Güneş'in 'Son Mektup' adlı şarkısında dans ettiği anları yayınladı.

Bir hayli neşeli olduğu görülen ünlü oyuncu, gönderisine, "Uyandım" notunu düştü. 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, Gülben Ergen ise yakın arkadaşına, "Ya ben bir gün böyle uyanamadım hayatta..." yorumunu yaptı.

"ALDATILDIM!"

Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Murat Balcı ile aşk yaşamaya başlayan Esra Dermancıoğlu, çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen oyuncu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.

"ÇOK ACILI BİR HAYATIM YOK"

Dermancıoğlu, "17 yaşımda bir kızım var. Bugüne kadar magazinde görmediniz. Sosyal medyaya da çok koymuyorum. Z kuşağı kendisi çok seviyorum. Ben İstanbul’da büyüdüm. Fenerbahçe’de doğdum, sonra Nişantaşı’nda yaşadım. Çok acılı bir hayatım yok" demişti.

Bir kadın ve bir adamın sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebileceğini söyleyen oyuncu, "Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR ERKEĞİN BENİ ALDATMASI SORUN DEĞİL"

Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” şeklinde konuşmuştu.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip ‘Ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dermancıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

"PARAYLA ARAM KÖTÜ"

Dermancıoğlu, "Oyunculuğu çok komik buluyorum. Arada dizilere bakıyorum izleyip oyunculuklara gülüyorum. Bana da gülebilirler. ‘Mukaddes’ karakteri en sevdiğim işti. İlk projemdi Beren’ciğim oradan bana bir armağan… Parayla ilişkim çok kötü, tutamıyorum. Gördüğüm an harcıyorum, seyahate çok para harcıyorum. Bazen İstanbul’da otellerde kalıyorum. oralara çok para harcıyorum, Çok iyi geliyor bana… İyi hissediyorum, otellerin kokusunu seviyorum. Alışverişe para harcamak boş iş… Asla harcamam, rahat rahat geziyorum. Göğüs dekoltesini seviyorum" demişti.