Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Esra Ruşan, Fatih Kızılgök ile 6 yıllık evliliğini bitirdi. Arka Sokaklar, Vatanım Sensin ve Masumlar Apartmanı dizilerinde rol alan Esra Ruşan'ın hayatı merak ediliyor. Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında? İşte Esra Ruşan'ın biyografisi...

Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında?

Esra Ruşan, TRT'nin son zamanlarda oldukça popüler dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alıyor. Daha önce Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Atiye gibi yapımlarda yer alan Esra Ruşan'ın biyografisi haberimizde yer alıyor.

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Esra Ruşan, 1983'te doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynadı. 2012’de Ustura Kemal, 2020’de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı.

ESRA RUŞAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Yarım Kalan Aşklar (Saadet, TV Dizisi 2020)

Masumlar Apartmanı (Esra, TV Dizisi 2020)

Atiye (TV Dizisi 2019)

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra, Sinema Filmi 2017)

Vatanım Sensin (TV Dizisi Emine Bacı, 2017)

Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra, Sinema Filmi 2016)

Tatlı Küçük Yalancılar (Melis, TV Dizisi)

Ustura Kemal (Gülnaz, TV Dizisi 2012)

Küçük Günahlar (Şilan, Sinema Filmi 2010)

Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze, Sinema Filmi 2009)

Aşk Yakar (Bahar, TV Dizisi 2008)

Kurtlar Vadisi Terör (Sinema Filmi 2007)

Ayrılık (Ela, TV Dizisi 2007)

Arka Sokaklar (Sedef, TV Dizisi 2006)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bülent Arınç kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİBülent Arınç kimdir?
Talat Bulut kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİTalat Bulut kimdir?
Gülçin Ergül kimdir? Yasak Elma dizisine konuk olan Gülçin Ergül kaç yaşında?
BİYOGRAFİGülçin Ergül kimdir?
Enes Batur kimdir? Araba kazası geçiren Enes Batur kaç yaşında ve aslen nerelidir?
BİYOGRAFİEnes Batur kimdir?
Haldun Dormen kimdir? Haldun Dormen kaç yaşında? İşte Haldun Dormen oyunları ve hayatı
BİYOGRAFİHaldun Dormen kimdir?
Öner Erkan kimdir? Öner erkan kaç yaşında ve sevgilsi kim? İşte Öner Erkan filmleri ve TV şovları...
BİYOGRAFİÖner Erkan kimdir?
Kubat kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİKubat kimdir?
Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİOlgun Şimşek kimdir?
Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİDemet Akbağ kimdir?
Hülya Avşar kimdir? Hülya Avşar kaç yaşında?
BİYOGRAFİHülya Avşar kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X